El Sabadell renova Aarón Rey fins a l'any 2022

Arribades i... renovació. La direcció esportiva del Centre d'Esports encapçalada per José Manzanera no es para. Aquesta setmana aconseguia la cessió del central Juan Rodríguez, conegut futbolísticament per Juan Ibiza, superant la dura competència d'altres equips de la categoria i amb l'afegit que el seu club, l'Almeria, es farà càrrec de la seva elevada fitxa. L'operació-fitxatges acapara el màxim interès quan s'acosta la data límit del mercat, però també s'està treballant en la consolidació del projecte i això ho demostra la renovació, feta oficial aquest divendres, del jove Aarón Rey fins a l'any 2022.

El migcampista gallec, que va arribar l'estiu de l'any passat procedent del Celta B, va anar agafant protagonisme durant la temporada fins a convertir-se en una peça clau en l'esquema ofensiu d'Antonio Hidalgo. El seu joc dinàmic, a vegades una mica imprevisible, i la seva capacitat per desbordar seria fonamental en els tres partits del 'play-off' exprés disputat a terres andaluses. En total va disputar 20 partits i la seva assignatura pendent és el gol, però de moltes accions seves van arribar situacions de perill.

Ara, el Centre d'Esports, conscient que l'Aarón pot explotar definitivament aquesta temporada en el seu debut al futbol professional, es vol assegurar la seva continuïtat o, en qualsevol cas, la possibilitat de percebre una quantitat important en cas de traspàs. El club no ha fet pública la seva clàusula, però s'ensuma que serà elevada. Aarón Rey, que no va poder viatjar a Vallecas per culpa d'unes molèsties físiques, pot ser una de les principals novetats aquest diumenge (16 hores) al camp del Mallorca en la tercera jornada de la Lliga SmartBank i segon partit dels arlequinats.

