Sabadell queda fora de les noves restriccions Covid

[Per Aleix Pujadas i Albert Acín]

Sabadell no s’ha de confinar, de moment. El Ministeri de Sanitat va aprovar ahir una sèrie de mesures per frenar la pandèmia als municipis de més de 100.000 habitants que tinguin una situació epidemiològica determinada que, entre altres, inclou la restricció d’entrades i sortides d’aquestes localitats. No és el cas de la capital vallesana.

El ministre del ram, Salvador Illa, va explicar en roda de premsa que les mesures sortiran publicades al BOE i les comunitats autònomes les hauran de traslladar a la seva normativa. Tot i així, la consellera de Salut, Alba Vergés, va reivindicar que “a Catalunya s’actua molt abans” seguint el seu propi pla i d’acord amb els acords que adopta el PROCICAT, que és l’òrgan format pels departaments de Salut i Interior que aprova les diferents mesures que s’apliquen a les ciutats catalanes.

Quan s’aplicaran les limitacions?

Les ordres del govern d’Espanya impliquen mesures en els municipis de més de 100.000 habitants que compleixin els tres següents requisits: quan en els últims 14 dies hi hagi més de 500 casos positius per cada 100.000 habitants, que més del 10% de les proves PCR fetes en les darreres dues setmanes donin un resultat positiu, i, per últim, si la capacitat dels llits d’UCI està almenys al 35% d’ocupació.

Quines mesures inclouen?

Si un municipi d’aquestes característiques compleix aquests tres requisits, les mesures que s’aplicarien impliquen restringir les entrades i sortides al mínim imprescindible, que s’hauran de justificar, com anar a centres de salut, treballar o estudiar. També es tancaran els parcs infantils i regularà l’aforament, l’horari i la distància d’àmbits com els llocs de culte, on la capacitat serà d’un terç del total i s’haurà de garantir la distància d’un metre i mig. La normativa preveu que l’aforament dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic sigui del 50% i el seu horari de tancament a les 22 h. El consum a la barra dels bars quedaria prohibit i bars i restaurants hauran de tancar a les 23 h. Sanitat també preveu que, arribats a aquesta situació, l’aforament per a activitats socials a l’interior i a l’exterior sigui d’un màxim de 6 persones, com ja és obligatori a tot Catalunya des del 23 de setembre.

Què passarà a Sabadell?

Amb 152,1 casos positius per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies i una positivitat de les proves PCR al voltant del 5% en les últimes dues setmanes, Sabadell és a hores d’ara lluny de veure’s afectat per les mesures estatals. Sobre les mesures que ha decidit l’Estat, l’alcaldessa, Marta Farrés, assegurava ahir que “qualsevol mesura que vagi destinada a contenir la situació tindrà tot el suport de l’Ajuntament de Sabadell. Farem el que se’ns digui que s’ha de fer”. De totes maneres, Farrés qualifica la situació actual de “calma continguda” perquè “ni molt menys estem en dades com les de Madrid”, sent conscient que les xifres poden variar en qüestió d’hores. L’alcaldessa vol defugir de les polèmiques que han envoltat aquesta qüestió els darrers dies i recorda la màxima que ja va dir a la primavera: “Si en algun moment necessitem ajuda, no dubtarem a aixecar el braç i demanar-la”, sempre amb la voluntat de protegit la ciutadania i lluitar contra el virus.

Publicitat

El consistori manté les mesures que ha anat instaurant de mutu propi, i la Policia Municipal vetlla pel compliment de la normativa vigent, com l’ús obligatori de la mascareta o el manteniment de la distància d’1,5 metres entre les taules d’un bar o restaurant i el seu tancament a la 1 h.

Alhora, es manté el tall al trànsit de l’Eix Central, així com l’ampliació de l’espai per a les terrasses i per al pas dels vianants en alguns carrers com el passeig dels Almogàvers.

La possible aplicació de noves mesures no altera ara per ara el ritme del Taulí o dels CAPs, que per la seva banda ja han anat prenent diferents mesures per controlar la pandèmia i tenen a punt els respectius plans de contingència. Pel que fa a l’hospital de Sabadell, actualment hi ha 74 persones ingressades per la Covid-19, 67 a hospitalització i 7 a l’UCI. Respecte als centres d’atenció primària, des del mes de març han anat adaptant els seus serveis a la crisi sanitària, i actualment es prioritza l’atenció telefònica i el doble circuit d’atenció –dividit pels casos que són o poden ser de coronavirus i els que no– per minimitzar el risc de contagi entre la població.

Què es farà a Catalunya?

A Catalunya, la Generalitat ha anat prenent mesures en les darreres setmanes i en diferents municipis, que anticipen el que podria passar si la situació es descontrola aquí.

Les últimes restriccions es van dictar ahir mateix i afecten Vic i Manlleu, a Osona, durant 15 dies. A la capital de comarca, en els últims 14 dies hi havia 207 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en el segon cas n’eren 472. I actualment continuen vigents mesures a la ciutat de Barcelona, diferents municipis de l’àrea metropolitana, Girona, Salt, la Noguera i la Cerdanya, després que s’hagin aixecat a Reus. En aquests casos, com a Vic i Manlleu, es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com sigui possible, redueixi al màxim l’activitat social i limiti les trobades als contactes habituals, sent d’un màxim de sis persones.

Actualment, Sabadell es troba a la part baixa de la setantena de municipis de tot Espanya amb més de 100.000 habitants. Per sota seu, per tant, en una millor situació, hi ha Jerez (212.879 habitants), la ciutat de València, que en té 794.288, o Oviedo, amb una població de 220.020 persones, per posar alguns exemples. A Catalunya el municipi que tenia els pitjors registres a data d’aquest dimecres era Girona, amb 400 casos positius per cada 100.000 habitants, seguit de l’Hospitalet de Llobregat, amb 259, i Santa Coloma de Gramenet, amb 249. La ciutat de Barcelona es troba a 178 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, fins i tot per sobre dels 152,1 de Sabadell.

Entre les altres mesures que ha aplicat Salut a tots aquests municipis per frenar la corba també hi ha els cribratges massius, que a Sabadell es van fer a l’agost als barris de Les Termes, Campoamor i Ca n’Oriac.

Publicitat