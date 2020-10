Presó per a tres lladres d'una banda que feia robatoris amb força en pisos de Sabadell

Els Mossos han detingut i el jutge ha decretat l'ingrés a presó de tres homes de nacionalitat georgiana, de 31, 51, 54 i anys, com a presumptes autors de quatre robatoris en domicilis amb força, un a Mollet del Vallès, dos a Sabadell i un a Sentmenat, a més de per la seva pertinença a grup criminal. Els detinguts recopilaven informació els dies previs, manipulaven els panys amb rossinyols, accedien als pisos i s’enduien joies, dispositius electrònics i diners.

Es tracta de persones amb diversos antecedents policials per robatoris de les mateixes característiques, dos dels quals tenien pendent un requeriment judicial d’un jutjat penal de Granada. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

La investigació es va iniciar arran d’una identificació d’una patrulla de la comissaria de Sant Boi de Llobregat que va permetre obtenir informació al voltant de l’activitat d’un grup especialitzat en els robatoris en domicilis.

Els dies previs al robatori recopilaven informació d’interès relacionada amb la ubicació, el tipus de pany, possibles vies de fugida o mesures de seguretat com alarmes del domicili que volien violentar. A vegades també feien servir marcadors de plàstic o amb tires de cola per saber quins pisos estarien buits.

El dia triat per dur-lo a terme, un dels lladres vigilava l’entorn, en comunicació telefònica permanent amb els altres integrants del grup, per alertar d’una possible presència policial, mentre dos dels altres lladres accedien a la porteria de l’immoble amb el mètode de la radiografia.

Un cop a dins trucaven l’intèrfon per comprovar que no hi havia ningú dins el pis i hi accedien després de forçar el pany amb rossinyols fabricats artesanalment. Ja dins del domicili recercaven aquells objectes de valor amb bona sortida al mercat negre com joies, dispositius electrònics o diners.

El 5 d’octubre els investigadors van detenir els tres lladres a Castellar del Vallès quan intentaven cometre un robatori i l’endemà es va fer l'entrada i registre d'un domicili de la mateixa localitat, on s’hi allotjaven els arrestats.

Al seu interior els agents hi van trobar diverses joies com anells, polseres, collarets i arracades, a més de rellotges, telèfons mòbils o equips fotogràfics. També hi van localitzar algunes de les eines que utilitzaven per consumar els robatoris, com rossinyols, cola, pasta i fil de llana, trepants, llimes, tornavisos i material per fondre or.

Els detinguts el 5 d’octubre van passar a disposició judicial el 7 d’octubre i el jutge va decretar l’ingrés a presó per a tots tres.

