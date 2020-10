Detecten un brot de 13 casos positius al departament d’Informàtica del Taulí

Un cas positiu de coronavirus ha provocat un brot al departament d’Informàtica del Taulí. Segons la corporació sanitària hi ha 13 casos positius confirmats, mentre que els treballadors asseguren que en són 20 i n’hi podria haver més perquè estan pendents d’altres proves PCR.

En quarantena

Fonts oficials del Taulí expliquen que després de detectar el primer cas, per protocol, va començar el cribratge als companys d’aquesta persona i es va posar tot l’equip en quarantena. Ara els professionals fan teletreball i la corporació afegeix que s’aniran fent tests per comprovar si hi ha més casos i avaluar la situació. No consta que cap hagi hagut de ser ingressat.

Els treballadors asseguren, de forma anònima, que la denúncia no aniria més enllà si no fos perquè creuen que el Taulí no ha pres les mesures necessàries per evitar-ho, no accedint en reiterades ocasions a les seves peticions.

Per fer front als possibles contagis, els treballadors subratllen que han reclamat en diferents vegades poder fer teletreball, dividir l’equip en diferents despatxos i utilitzar mampares de metracrilat per separar els llocs de feina, però asseguren que no se’ls ha escoltat.

77 pacients en total

Segons les darreres dades disponibles, de divendres passat, al Taulí hi ha 77 pacients ingressats per aquesta malaltia, 75 dels quals a hospitalització i dos a l'UCI. Entre dimecres i dijous passat es va produir el nombre més alt d’ingressos en un dia des de l’1 octubre: 16 pacients. Només de dilluns a dijous passats, inclosos, a l’hospital van detectar 46 casos positius de la Covid-19, dels quals en van ingressar gairebé la meitat, 19.

