Riscos diferents, mateixos límits

El Procicat va demanar ahir limitar la mobilitat a 15 municipis vallesans, entre els quals figura Sabadell. La Generalitat fa una crida a evitar riscos innecessaris a través d’una recomanació a la ciutadania. Ara bé, amb la decisió que va prendre ahir, també es va restringir l’activitat de l’hostaleria: s’eliminen els serveis de barra i es limita l’aforament tant a l’interior com a l’exterior a un 50%. Els locals també hauran de tancar a la 1 h com a màxim i treballar preferiblement a domicili. Pel que fa als bars i als restaurants, doncs, es torna a la fase 2.

Com dèiem unes línies enrere, la decisió afecta de la mateixa manera 15 municipis de la comarca, tot i que les dades evidencien diferents impactes de l’epidèmia. Terrassa pràcticament duplica Sabadell en el perill de contagi: la taxa de rebrot terrassenca se situa en els 468 punts, mentre que a la nostra ciutat està a 268.

De fet, Sabadell patirà les mateixes restriccions que Vic (1.195 punts) i Manlleu (1.166), que multipliquen l’índex sabadellenc per cinc. Hi haurà els mateixos criteris davant de dues situacions epidemiològiques diferents. No ho diu aquest diari, ho diuen les dades del mateix govern català.

