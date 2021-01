La màgia de la Cavalcada de Sabadell es manté viva a través les pantalles

L'atmosfera màgica de la Cavalcada de Sabadell no s'ha perdut, malgrat tot. Al llarg de quatre dies, més de 24.000 sabadellencs n'han pogut gaudir gràcies la Fira Reial, on els Reis d'Orient hi han estat acompanyats de la seva comitiva acolorida per omplir d'il·lusió els més petits de la ciutat. I, per no perdre el costum, el dia 5 de gener s'han pogut veure Ses Majestats, abans d'anar a dormir i llevar-nos amb regals al menjador de casa.

La Cavalcada dels Reis d'Orient, aquest any estàtica, ha estat retransmesa en directe des de la Fira Reial, a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i de Ràdio Sabadell, en un programa especial dirigit pel periodista Pau Duran. Durant bona part de l'streaming, que ha arrencat a les 18 h i acabarà a les 20 h, hi ha hagut connectades més d'un miler de persones.

A través de la pantalla, des de casa, s'han pogut veure els carters, els vagoners, els empaperadors, la màquina de desitjos i tampoc no han faltat els tabalers. Com sempre, els minairons, ben balladors i animats, han estat dels grans protagonistes de la vetllada. En qualsevol cas, sense eclipsar les estrelles de la nit: Melcior, Gaspar i Baltasar, al damunt de les carrosses estrenades l'any passat, acompanyats del seu grup de patges.

La realització de la Fira Reial, dinàmica per mantenir els més petits enganxats a la pantalla, ha anat acompanyada de música de fons i s'hi escolava un xic d'enrenou que ambientava la tarda de la mateixa manera que s'ha viscut els anys enrere. Els balls de la comitiva reial no han parat en cap moment, els abanderats han sacsejat la bandera sense parar i, a través de la imatge, els infants han pogut buscar el seu nom entre els paquets embolicats o passar pel Bosc de les Fades de la Son.

Fins i tot, de la mà de la periodista Karen Madrid, els espectadors han pogut acompanyar, durant 15 minuts, una de les famílies que avui havia fet una reserva de la cita prèvia per ser el 5 de gener a la Fira de Sabadell.

"La Fira Reial ens ha semblat genial. Ha complert les expectatives de ser un bon substitutiu d'una cavalcada tradicional. Els nens han respirat l'ambient màgic", expressava el pare del Marc i el Xavi, que han quedat hipnotitzats en el recorregut de la Fira Reial.

Diferents entitats de Sabadell han col·laborat per fer possible la Fira Reial: el Teatre Sant Vicenç, la Joventut de la Faràndula, El Ciervo, els Veïns de la Creu de Barberà, l'Associació Artística Encert; les escoles de dansa Bots, El Gimnàs, Mònica Escribà i K.M.Y. Studio; i les Colles de tabals Bruixes del Nord, Sentinelles d'Arkëmis, Forques de Can Deu, i Diables de la Creu Alta.

Publicitat