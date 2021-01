Nova data per fer realitat el pàrquing del passeig de la Plaça Major

Un any després d'adquirir l'aparcament del Passeig de la plaça Major, l'Ajuntament posa en el calendari un termini per enllestir-ne l'avantprojecte i les condicions de la concessió per a la gestió i l'explotació, abans de presentar el projecte a concurs. Preveuen tenir el redactat elaborat pels serveis tècnics municipals dins del segon trimestre de 2021. Inclourà la remodelació dels accessos actuals i la interconnexió amb l’aparcament de la plaça del Doctor Robert.

Un cop s’enllesteixi tot el procés de configuració de la nova infraestructura, l’aparcament de la plaça del Doctor Robert i el del Passeig seran una mateixa peça. En aquest sentit l’Ajuntament acabarà l’adequació del pàrquing del passeig, adquirit fa un any, dotant-lo de la infraestructura i serveis necessaris per poder complir amb la seva funció.

Pel que fa a l’aspecte de la zona, el projecte de remodelació del Passeig inclou la reducció de l’amplada actual de la rampa del passeig de Manresa i es perllongarà el seu cobriment per integrar-la més amb l’entorn. També es reformarà la barana per reduir-ne l’impacte visual.

En una entrevista al D.S., l'alcaldessa, Marta Farrés, va explicar que la construcció, a càrrec de la nova concessionària, està previst que comenci el 2022.

El TSJC decideix

Pel que fa a l’aparcament subterrani de la plaça del Doctor Robert, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que l’Ajuntament no és responsable del desequilibri econòmic que la pèrdua de l’accés anteriorment situat al Passeig de la Plaça Major pugui haver provocat a l’empresa gestora de l’aparcament SABA. L’empresa va interposar un recurs contenciós contra l’Ajuntament per la desaparició de l’entrada que hi havia al Passeig de la Plaça Major.

Els fets es remunten entorn de l’any 2009, quan la Generalitat de Catalunya va comunicar que el perllongament de la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat suposaria el tancament definitiu d’un dels accessos a l’aparcament que gestiona SABA a la plaça del Doctor Robert. El Tribunal no considera l’Ajuntament responsable de la supressió de l’accés, ja que va ser una altra administració la que va fer el planejament corresponent. També s’ha tingut en compte que no es van presentar al·legacions ni reclamacions per part de SABA durant el termini d’exposició de les obres. A partir d’aquest punt, l’empresa pot presentar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Publicitat