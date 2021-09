15 joves que volen canviar el futur

Sabadell és un bressol d’idees. I, per sort, de joves disposats a empènyer-les per transformar tots els àmbits de la societat, amb talent i empenta. La restauració, el turisme, la salut o l’educació.

Els reptes del present exigeixen imaginació, ara més que mai. La quinzena de joves del llistat en posen per emprendre solucions que ens fan la vida més fàcil, més sostenible i millor. No és un rànquing, és un llistat d’exemples del potencial que té la ciutat.

Gala Freixa, Sheedo

Freixa va fundar una start-up per substituir el paper d’un sol ús per ‘paper d’usar i plantar’. Sheedo fabrica paper ecològic, sense cap producte químic ni processos de blanquejament, amb cotó reciclat que sobra de la indústria tèxtil i restes agrícoles. El compost té llavors i, després de ser usat, es pot tornar a plantar. Google, Coca-cola, Teléfonica, Inditex, Danone o Sony són algunes de les empreses que ja hi han confiat.

Pol Rosell i Arnau Navarro, Haddock

Amics des de la infància, s’han embrancat en diferents aventures d’emprenedoria. La darrera, Haddock, ja s’ha expandit entre més de 300 restaurants. Mitjançant intel·ligència artificial, l’eina digitalitza factures i albarans, per a controlar i optimitzar totes les despeses.

Rosell ja va fundar la consultoria per a restauració BQS; en el cas de Navarro, és la tercera start-up que engega. Li ha valgut per a ser mencionat per Forbes com un dels espanyols més creatius en el sector dels negocis, juntament amb personatges com els CEO de Bizum, de Glovo o de Lidl.

Georgina Coll, Columat

Columat és una revolució en el lliurament de paquets: ofereixen taquilles intel·ligents que permeten entregues ràpides, segures, sense cues i amb control de temperatura. Les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana. La start-up sabadellenca impulsa la transformació digital del retail, a mercats, farmàcies, supermercats o grans superfícies.

Ara que molts ajuntaments de ciutats exploren vies per a reduir l’impacte del comerç en línia, Columat és una solució per a gestionar el repartiment d’última milla, sota principis de sostenibilitat.

Joaquim Bas, Groots Urban Farming

Hi ha un jove sabadellenc darrere de l’empresa d’agricultura vertical més gran d’Espanya. Juntament amb dos santcugatencs, Joaquim Bas va crear Groots Urban Farming l’any 2018. El sistema de conreu estalvia fins a un 90% d’aigua en relació amb l’agricultura tradicional i és 40 vegades més productiu. Horts i plantes verticals per a botigues, restaurants o per casa teva.

Cristian Castillejo, Carlos Cáceres i Cristian Corredor, Quicktendr

Tres enginyers informàtics feien cerveses a la facultat, quan van pensar que les rondes anirien més ràpides si poguessin demanar a través del mòbil. Quicktendr permet consultar la carta de bars i restaurants i enviar la comanda a cuina amb un clic. S’ha convertit també en una aplicació de repartiment a domicili econòmic i sense precarietat. La start-up s’està expandint arreu del món.

Gerard Palou, Tipscool

Economista de formació i sempre encuriosit per la tecnologia, després de dos anys en una startup adtech de Barcelona, Palou va ser cofundador de Jarvis Digital. En el seu primer any com a cap d’operacions, van aconseguir facturar més de 3 milions d’euros.

Fa dos anys, després de vendre Jarvis, va crear amb dos emprenedors més la start-up Tipscool, una eina perquè organitzacions digitalitzin i estructurin de forma “cool” les seves formacions. La seva missió és fer que l’experiència d’aprendre sigui fer més fàcil, tant per als professionals com per als alumnes.

Nil Salomó i Pau Vaqueros, Proppos

L’aventura empresarial comença en un restaurant de servei ràpid, davant d’un plat de croquetes, un refresc i una amanida. Nil Salomó, format en nanotecnologia, i Pau Vaquero, desenvolupador de programes, van pensar que amb una càmera d’intel·ligència artificial es pot identificar el menjar de la safata i agilitzar el pagament. Des de 2018, Proppos s’expandeix i continua escurçant cues a cada vegada més negocis.

Álex Salguero i Esther Gutés, Minikidz

Fa més de 7 anys que aquesta parella d’emprenedors va impulsar la botiga Minikidz.. Gutés és psicopedagoga i s’encarrega de buscar joguines amb un vessant educatiu, que aportin un valor afegit. Ofereixen orientació perquè el producte s’adapti a les necessitats emocionals i psicològiques dels infants.

Carlos Fernández, 3D Render Life

Té 24 anys i ja en fa un que va fundar la seva pròpia empresa. Fernández, dissenyador d’exteriors, mostra a empreses i a particulars quin serà l’estat final d’unes obres en 3D. Per exemple, d’un jardí privat o d’un pati. Ho fa mitjançant renders. Va cursar un cicle mitjà d’informàtica i un de superior d’animació 3D i videojocs.

Mireia Sellarès, My Naruna i Sukhievents

Graduada en Gestió empresarial i instructora de ioga, va fundar fa mig any My Naruna, la primera web de moda i cosmètica ètica, sostenible i vegana d’Espanya, juntament una amiga i companya d’universitat, Clàudia Salvador. Ara, tornen a emprendre i llançaran pròximament SukhiEvents, una empresa d’esdeveniments que fusionaran el ioga i l’expressió artística.

Joshua Molina i Marina Teixidor, Oasis Hunters

Oasis Hunters és un buscador d’escapades rurals per Espanya. La parella posa a la disposició del client opcions per passar un cap de setmana en una masia, posa a l’abast racons secrets i proposa gastronomia local. Tot el que ofereixen, ho han viscut ells abans. L’oferta està basada en les escapades rurals que han fet durant 7 anys.

Xavi Martínez, United Gamers

De la mateixa manera que els futbolistes han de cuidar-se per millorar el seu rendiment, els jugadors d’E-Games necessiten un conjunt de pautes saludables i exercicis per incrementar les habilitats. El sabadellenc Xavi Martínez és un dels fundadors de la start-up United Gamers.

Mariona Ruz, eBouclé

Ruz és amant de la moda, però també conscient de la problemàtica mediambiental i social que comporta. És per això que va crear amb Anna Fontanet i Clara Farell una plataforma on consumir marques ètiques i justes. Una proposta amb la garantia de trobar tendència, valor i ànima en cada peça de moda.

Joan Generó, Poems

Seguint la nissaga familiar dedicada al tèxtil, Generó va impulsar Poems. És una marca de moda femenina de proximitat, dissenyada i fabricada a Sabadell, que es caracteritza pels seus valors: un producte 100% local, elaborat d’una manera sostenible –amb teixits naturals– i respectant la durabilitat de les peces.

