Sabadell i la infermeria

Sabadell tindrà en disposició 70 places del grau d’Infermeria el curs vinent. Així ho van confirmar els consellers Argimon i Geis el dijous passat. En clau autonòmica, l’augment de les places es pot interpretar com una aposta per la formació en l’àmbit sanitari i des de la perspectiva de ciutat, una gran oportunitat per visibilitzar Sabadell. La Unitat Docent de l’Hospital Parc Taulí serà el lloc on es començaran a impartir classes i esperem que ben aviat avanci el procés per rehabilitar l’Artèxtil i convertir-lo en el Campus de les Ciències de la Vida i de la Salut. Considerem que una sortida al patrimoni municipal és bo. No és una opció, és una obligació. Qualsevol plantejament contrari a l’opció de l’Artèxtil, com alguns que s’han llegit aquests dies, significa donar ales a la degradació del llegat material de la ciutat.

El Departament de Recerca i Universitats ampliarà amb 600 places més el grau d’Infermeria a tot Catalunya. El Taulí i la UAB se n’enduran 70, només per sota de Bellvitge (UB), amb 80 noves places, i per sobre de l’Hospital Clínic (UB) i de l’Hospital Germans Trias i Pujol, també adscrit a la UAB. Amb aquest moviment, la Generalitat reivindica que per primera vegada hi haurà més places per estudiar Infermeria en universitats públiques que privades.

Va bé que arribin bones notícies –encara que sigui de tant en tant– a Sabadell. Ho celebrem per a la ciutat i per al sector sanitari, que tant ha sofert la pandèmia. Els sanitaris ens han ajudat i ens ajuden, no només amb la Covid, protegeixen el nostre benestar, salut i qualitat de vida.