Pensem en gran

Els inversors de SurfCity Sabadell, la piscina d’onades artificials projectada a tocar del riu Ripoll, han encarregat un estudi de mercat a la consultora britànica Colliers, per valorar quina demanda tindria l’equipament un cop s’obrís. Segons l’informe, SurfCity tindria més de 174.000 usuaris a l’any (en un any consolidat, és a dir, a partir del tercer exercici). L’estudi és força detallat i atorga una primera impressió sobre el mercat potencial de la piscina: indica que el públic usual serà persones aficionades al surf d’entre 30 i 50 anys amb un nivell educatiu alt i de Barcelona i els seus voltants.

Els inversors de SurfCity han estudiat el mercat en expansió com el del surf i es mostren convençuts d’invertir a Sabadell, malgrat la controvèrsia amb els ecologistes i alguns grups de l’oposició. S’han centrat en el negoci, com és lògic, ja que són inversors privats.

Com a ciutat, però, convindria deixar de parlar únicament d’una parcel·la de l’àmbit del Ripoll i preguntar-nos què volem fer amb aquesta zona tan degradada i desaprofitada de la ciutat. Per què no fem una reflexió més àmplia, per als pròxims vint anys? Quines empreses volem a prop del riu? Què hem de fer per treure-li el màxim rendiment, empresarial i ciutadà? Pensem-hi i actuem-hi d’una vegada i tracem entre tots un full de ruta tancat i definit per al Ripoll de les pròximes dècades.