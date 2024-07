El Banc de Sang i Teixits reitera la importància de fer donacions, especialment a l’estiu, un dels moments més crítics de la temporada. “Comencem la campanya d’estiu amb un nivell de reserves baix”, lamenta el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, el Dr. Joan Ramon Grifols. “Cal recordar que els nostres malalts no fan vacances i les necessitats de components sanguinis són diaris”, afegeix.

En aquest sentit, s’han intensificat els punts de donació. A Sabadell totes aquelles persones d’entre 18 i 70 anys, amb un pes superior als 50 kg i sense cap malaltia podran participar en alguns dels 15 punts de recollida de sang que l’ens desplegarà a la ciutat. Estaran ubicats a l’Antic Mercat de Sant Joan, als centres cívics de Gràcia i la Concòrdia; i a les biblioteques de Ponent i del Sud. A part de la unitat mòbil que s’instal·la periòdicament a la plaça de Doctor Robert.

El calendari a Sabadell

5 de juliol – Centre Cívic de Can Deu (Portal de la Floresta, 24)

5 de juliol – Unitat Mòbil Pl. Dr. Robert

6 de juliol – Antic Mercat de Sant Joan (Pl. de Sant Joan, 1)

10 de juliol – Centre Cívic La Concòrdia (Lusitània, 3)

12 de juliol – Centre Cívic Gràcia (Pl. del Treball, 1)

12 de juliol – Biblioteca del Sud (Pg. Almogàvers, 49)

12 de juliol – Unitat Mòbil Pl. Dr. Robert

13 de juliol – Antic Mercat de Sant Joan (Pl. de Sant Joan, 1)

16 de juliol – Unitat Mòbil (Pl. Dr. Robert)

20 de juliol – Antic Mercat de Sant Joan (Pl. de Sant Joan, 1)

25 de juliol – Biblioteca de Ponent (Pl. Ovidi Montllor, 5)

26 de juliol – Centre Cívic Ca n’Oriac (Arousa, 2)

30 de juliol – Unitat Mòbil (Pl. Dr. Robert)

1 d’agost – Antic Mercat de Sant Joan (Pl. de Sant Joan, 1)

1 d’agost – Unitat Mòbil Pl. Dr. Robert

Quantes donacions s’han recollit a Sabadell?

Enguany, durant el primer semestre de l’any, s’han fet a Sabadell un total de 2.449 donacions de sang i plasma. Una xifra lleugerament superior a la del mateix període de l’any passat, que en van ser 2.387. El Banc de Sang reitera que “encara no és suficient” i posa com a fita les 40.000 donacions arreu del territori català aquest estiu. En conjunt, hi haurà una cinquantena de punts de donació actius a Catalunya, molts dels quals s’ubicaran en zones d’afluència per vacances, com a determinats punts del litoral.

Pel que fa a les donacions de plasma, són igualment necessàries, recorden fonts del banc. Ara són més crucials que mai, ja que ara mateix es troben amb menys quantitat de l’habitual arran dels últims processos gripals, sobretot de març i d’abril.