Ferran Rico: “A Nova Orleans vaig descobrir com havia de sonar el swing”

El baixista i compositor Ferran Rico (1999) acaba de publicar l’àlbum de jazz Once Bitten (Disrupción Records). Format en el Conservatori Superior de Música del Liceu, va fer el salt a Boston per estudiar a la prestigiosa –i caríssima– Berklee College Music després de picar molta pedra per aconseguir les beques necessàries. Va travessar l’Atlàntic esperonat pel gran Michael League, guanyador de sis premis Grammy, que s’havia fixat en el seu talent. Volia que estigués en contacte “amb la font original” de la música. Allà treballa fent gravacions, composicions, arranjaments i gires. Aquest estiu actuarà el 27 d’agost a Jamboree (Barcelona) amb la seva banda, Ferran Rico Group.

Per què és important ser als Estats Units per fer carrera musical?

És un tema de proximitat amb la música de diàspora afroamericana. Boston no té la tradició de Nova Orleans o Nova York, el rovell de l’ou, però el simple fet de ser allà té un sentit, una direcció, una màgia… He tingut professors fantàstics al Liceu, n’he après molt, però el que s’estudia aquí és una versió academitzada, les ombres de la caverna de la música d’allà. Als Estats Units et trobes de cara els músics autòctons, hi ha molta sensibilització cultural i la gent no té problemes per pagar 30 euros per un concert, quan aquí som una mica més conservadors en aquest sentit i també a l’hora de donar propines. Després de molt estudiar i escoltar discos, a Nova Orleans vaig descobrir com havia de sonar el swing.

Hi ha més possibilitats de trobar feina?

Una gran part del mercat que mou el jazz, el pop, el punk, el soul o evidentment el gòspel és allà, tot i que països com el Regne Unit o el Japó s’estan posant les piles. A Los Angeles hi ha molta indústria de gravació de discs, de films i de música per pel·lícules. També pots unir-te a tours amb artistes, i això et permet tenir una nòmina molt ben pagada. Nova York és la teva ciutat si vols perseguir una carrera com a artista en solitari. I hi ha ciutats molt vives com Nashville, Chicago, Nova Orleans o, d’una manera diferent, Dallas.

Nova York serà el següent pas?

El camí està una mica desdibuixat encara. Segurament sí perquè hi tinc contactes, hi ha una bona comunitat d’artistes i la ciutat té una visceralitat artística que m’encanta, és com una mena de xikiparck. Però, al cap i a la fi, aniré on mani la feina un cop surti de Berklee.

Parlem d’Once Bitten. Quina és aquesta mossegada de què parla el disc?

És una crida. Cadascú hi posarà el nom que vulgui, però el que em sembla bonic és que és una sensació inicial que tot artista pot identificar i recordar. És quedar-se astorat davant d’una cosa que no havies sentit mai, que t’atrau molt i que en vols més. Once Bitten parla d’aquest moment addictiu, que és ineludible voler-lo tornar a viure i que és el motor per fer música. És haver vist com pot ser de bonica la música, haver-se quedat embadalit amb un acord tota la tarda. La mossegada pot tenir moltes manifestacions, però és comuna a tots els artistes, crec. De fet, el disc busca unificar la comunitat artística a través d’aquesta sensació compartida.

Quan la vas sentir?

Tenia 9 anys i vaig començar a tocar cançons d’ACDC. Em flipaven. Vaig sentir la màgia de la música, m’encantava i en volia més. Al Conservatori va ser definitiu i, després, cada cert temps es va reafirmant. Cada vegada que tens una bona experiència tocant amb algú pots tenir aquesta sensació.

I com has expressat aquest concepte musicalment?

La primera cançó, Opening: Rubicon, fa referència al riu italià que va travessar Juli Cèsar quan va dir alea iacta est. Quan has sentit la mossegada no hi ha marxa enrere, és en aquest sentit. Està gravada amb una cantant iraniana que es diu Mahya Hamedi i va ser una improvisació. La segona, Join The Sirens, parla d’apuntar-se al cant de sirenes, en lloc de fugir-ne o morir. Això és una mica el concepte d’estar mossegat. I Once Bitten és el moviment principal, l’esquelet. Musicalment, té tot el material del qual s’alimenten els altres moviments, que és el que fa que sigui una suite, tot i que no clàssica. És com el concepte de la paella, tot està fet amb els mateixos elements i tot fa una mena de cohesió musical.

I The light reflects?

El concepte de reflectir la llum és una cosa que em connecta a la feina de músic. No es tracta de tu, sinó de com fas de bonica una cosa que no és teva, que és la música.