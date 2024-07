Sabadell reutilitza 7,7 tones de roba: “Té una segona vida”

Més d’un milió peces de roba recuperades al primer semestre del 2024 al Vallès Occidental,segons Humana Fundación. El servei de recollida selectiva de roba utilitzada al Vallès Occidental durant el primer semestre d’enguany ha permès recollir 379 tones de roba. A Sabadell, se n’han recuperat 7,7. La reutilització d’aquesta roba té un impacte ambiental directe: s’ha evitat emetre 2.316 tones de CO 2, segons el balanç de Humana. El que equival a 324 piscines olímpiques.

Sabadell no és dels municipis que més recicla del Vallès, sinó que se situa en quarta posició, per darrere de Cerdanyola del Vallès (84,4 tones), Castellar del Vallès (37,6 tones) i Barberà del Vallès (10,2 tones).

El 90% de la roba de què es desfan els ciutadans i que recull l’entitat catalana tenen una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge. “La recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: gairebé el 60% se’n pot reutilitzar i el 32%, reciclar”, exposa Rubén Fernández, des de l’entitat. “El primer objectiu sempre és la reutilització perquè la peça de roba més sostenible és la que ja s’ha fabricat i no té més costos ni impacte de producció”, afegeix.

Com funciona? El residu tèxtil –la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen– es diposita en als contenidors. Aleshors, es classifica a la planta de preparació per a la reutilització, a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). Les més de 379 tones recuperades al Vallès Occidental han evitat l’emissió de 2.316 tones de CO 2. El 63% es destina a reutilització, amb dos de cada deu peces que arriben a botigues Humana i quatre de cada deu que s’exporta principalment a l’Àfrica, per a persones amb menys recursos.

22 kg per persona l’any

A Catalunya, cada persona genera uns 22 kg de residus tèxtils anualment i només 2,3 kg s’arriben a recullir selectivament per un gestor autoritzat com ara Humana: és l’11%,. A la majoria de les llars d’Espanya i Catalunya, els tèxtils es llencen encara dins la fracció rebuig, la qual cosa es tradueix en una xifra global de 147.000 tones de residus tèxtils llençats sense retorn, segons l’Agència de Residus de Catalunya.