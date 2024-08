Tercera ronda de presentacions al CE Sabadell: Rubén Martínez, Sergio Cortés i Gianni Cassaro

Les rondes de presentacions continuen al CE Sabadell, aquesta vegada amb els tres jugadors més veterans de la plantilla: Rubén Martínez, Gianni Cassaro i Sergio Cortés. Tots tres superen la trentena en un equip format majoritàriament per gent molt jove. En la seva presentació han destacat que aportaran experiència i serviran d’exemple perquè aquests jugadors amb menor recorregut puguin créixer.

El més veterà i, de fet, el fitxatge de més renom del mercat arlequinat va ser Rubén Martínez, que va arribar del Lamia de la Primera Divisió grega. “Em vaig reunir amb el Lucas i el míster i em van explicar el projecte. Em va agradar el que em van dir. Estic molt content d’estar aquí i encaro aquesta categoria amb màxim respecte. Sabem que hem de treballar i deixar-ho tot per poder estar a dalt”, explica.

L’extrem es va convertir en el primer golejador del Centre d’Esports 24-25 el passat dissabte, però ho cataloga d’anecdòtic. “La pretemporada és per agafar sensacions i conceptes i anar coneixent els companys i la idea del míster, però sí que als que juguem a dalt ens agrada veure porteria”. Martínez va aconseguir l’ascens amb l’Albacete i el Logroñés i creu que la clau dels èxits és que hi hagi un bon ambient en el grup. “Estem amb moltes ganes i donant un bon nivell. L’ambient amb els companys és molt bo i és una part fonamental per poder aconseguir els objectius”, admet.

També sap què és ascendir Gianni Cassaro, que ho va fer amb el Villarreal ‘B’ i, ara, compartirà porteria amb dos joves: Froi Leal i Lluc Matas. “La relació amb ells i amb el Toni (entrenador de porters) és de 10. Estem fent una feina espectacular i, a nivell personal, ens portem molt bé. L’ambient a l’hora de treballar és importantíssim”, apunta. Cassaro va passar gran part de la seva etapa de formació al Mercantil i reconeix que tornar a la ciutat li porta “bons records perquè viscut molt temps aquí i tinc amics i coneguts”.

A més, el porter ho veu com una oportunitat de guanyar protagonisme després d’algunes temporades de pocs minuts. “Han estat anys d’aprendre molt, però de jugar menys del que m’agradaria. Ara sí que busco tenir més protagonisme i mostrar tot això que he après aquest temps”, reflexiona. Una primera passa per reforçar la confiança del grup va ser la porteria a 0 del dissabte, i és que per a Gianni la fortalesa defensiva és clau per complir els objectius. “En aquests partits el resultat no és el més important, però sempre ajuda guanyar i no encaixar. Penso que per a assolir les fites és necessari acumular porteries a 0 i ser un equip fort des del darrere”.

Tot i que va ser el primer a arribar, és l’únic que encara no ha debutat. Sergio Cortés ha començat avui a entrenar amb el grup després de superar unes molèsties que arrossegava de la temporada passada. “Vaig forçar al play-off i la setmana passada ja vaig entrenar de forma parcial amb el grup. Des d’avui ja he entrenat amb normalitat”, explica. Cortés arriba al Centre d’Esports com a gran coneixedor de la categoria i després de quedar-se a tocar de l’ascens amb el Badalona Futur, ara el vol assolir a Sabadell. “Tots els que venim sabem l’objectiu i sabem per què venim. Però també som molt conscients que les notes es posen al maig i en trams difícils no ens hem d’autodestruir. Hem d’estar preparats per tot. Conec la categoria i hem de ser un equip molt fort mentalment”.

A la Nova Creu Alta coincidirà amb alguns dels seus companys de la temporada passada. En un equip totalment nou, també és un factor que destaca. “És un avantatge conèixer alguns dels companys perquè, al final, només continuen tres de l’any passat. És important que tenim un bon grup i així tot serà més fàcil”, admet. Abans de convertir-se en la primera peça del Centre d’Esports 24-25, alguns mitjans donaven per feta la seva incorporació al Terrassa. “Vam estar parlant i estava tot molt encarat, però el Lucas em va trucar i no vaig dubtar. Un cop va sorgir l’opció del Sabadell ho vaig tenir molt clar des del primer moment”, afirma.

El central, a punt

També ha parlat Lucas Viale que ha reconegut que la prioritat ara és un jugador per a la defensa que “es podria tancar entre avui i demà”. Per la resta, s’ha mostrat molt satisfet amb la incorporació d’Arthur Bonaldo perquè “és un perfil que necessitàvem i costa molt d’aconseguir”. Viale defineix el brasiler com un “mig defensiu amb mobilitat i que abasta molts espais”.

El full de ruta ara és tancar del tot el defensa i, després, trobar les peces complementàries per als jugadors que ja hi ha a l’equip. Viale espera no tenir un final de mercat mogut: “No esperarem per esperar. Tenim molt clar quins són els futbolistes que volem que vinguin i les primeres, segones, terceres o quartes opcions. També es pot donar que el mateix mercat ens elimini opcions. Si això passa, i hem de mastegar, ho farem, però no anirem al final a veure què ens trobem. Si arribem als últims dies serà perquè hi ha opcions que volíem i no hem pogut tancar”.

FOTOS: LLUÍS FRANCO