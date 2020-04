El Taulí ja ha donat d’alta més de 500 persones que tenien coronavirus

Publicitat

Al llarg del mes que ja fa que dura la pandèmia del coronavirus, el Taulí ha donat d’alta més de mig miler de pacients, 508 fins aquest dijous al migdia. En les darreres 24 hores s’han donat 58 altes, el segon dia que se n’han donat més, després del rècord d’aquest dimecres amb 67.

Paral·lelament, les defuncions han baixat respecte al dia anterior, 7 en les últimes 24 hores, a diferència de les 13 de dimecres. En total, les morts sumen 208 persones.

Continua el descens d’ingressats

El nombre de pacients atesos pel Taulí amb la Covid-19 segueix baixant, com passa des que el 3 d’abril es va arribar al pic de 631 persones. A hores d’ara, entre els que hi ha a la corporació sanitària i a l’hotel Verdi, el Taulí atén 542 persones amb aquesta malaltia, 29 menys que el dia anterior.

A planta del Taulí hi ha 372 pacients, una xifra que no era tan baixa des de fa pràcticament dues setmanes, quan el 27 de març hi havia 399 persones ingressades en aquesta àrea.

Paral·lelament, continuen augmentant lleugerament els casos de l’UCI. Actualment n’hi ha 70, tres més que el dia anterior, 7 més respecte al mateix dia de la setmana passada.

D’altra banda, els usuaris derivats a l’hotel Verdi són 100, 14 menys que ahir i, per primer cop, menys que el dia anterior.

