VÍDEO Rosalia aterra a Sabadell… en forma de sardana

L’artista catalana més internacional a dia d’avui és, sense cap dubte, Rosalia, amb temes que l’han col·locat a primera línia de les candidatures per rebre premis arreu on sona. A Sabadell aquest cap de setmana hi ha estat present… no físicament, però si en esperit.

La Cobla Contemporània s’ha encarregat de presentar públicament la versió en forma de sardana que han fet del tema que inclou extractes de Malamente, Yo x ti, tu x mi i Milionària (Fucking Money Man), una cita gaudida a la plaça Sant Roc.

El F*cking Money Man ballat a ritme de cobla, amb tota la normalitat del món, Bravo @rosaliavt 😍😍 #Sabadell pic.twitter.com/WIb32fC4s3 — Carme Bové -🎗️ (@carmebove) December 21, 2019