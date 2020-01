La Guàrdia Civil confisca dos ullals d’elefant que es venien il·legalment per Internet

La Guàrdia Civil ha confiscat a Sabadell dos ullals d’elefant que es venien il·legalment per 5.000€ a través de diverses pàgines web de venda de productes de segona mà. Es tracta d’un animal amb un alt grau de protecció per la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES i fer aquest tipus de negoci suposa un delicte contra la flora i la fauna. En aquest cas concret, el propietari està sent investigat per un presumpte delicte contra la fauna per la tinença i comerç d’espècies amenaçades.

La intervenció la va fer el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) el passat mes de desembre, tot i que el cos armat l’ha donat a conèixer aquest divendres. Van ser uns agents els que van detectar el producte en un conegut portal d’Internet el nom del qual no ha transcendit. El cos armat explica en un comunicat que el propietari de l’objecte no tenia la documentació necessària que acredités una tinença legal i el seu origen, i l’únic que va assegurar saber era que els havia portat de Mallorca fa dos anys.

Els ullals estan en perfecte estat, dipositats sobre una base de fusta i porten incorporats dos segells metàl·lics decoratius. La Guàrdia Civil ha entregat els ullals al Servei Oficial d’Inspecció, Vigilància i Regulació d’Exportacions (SOIVRE).