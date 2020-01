La Creu Roja reparteix joguines a 1.745 infants aquesta campanya de Nadal

La Creu Roja de Sabadell ha repartit 5.235 joguines durant aquest Nadal entre les famílies que atén. En total hi ha hagut 1.745 beneficiaris, de joguines que han regalat 37 empreses i entitats i 70 particulars. L’entitat dona els objectius per complerts.

Totes les joguines coincideixen amb tres requisits: que siguin noves, no bèl·liques i no sexistes. La Creu Roja atribueix l’augment a la incorporació al projecte de Badia del Vallès, i per primer any la campanya s’ha estès a Sabadell, Barberà, Sant Quirze i també Badia.

La campanya ha estat marcada pel canvi de model d’entrega de les joguines, enfocat a fomentar la participació dels beneficiaris. L’organització ha implementat un nou format de botiga que ha permès una atenció més digna a les famílies. La campanya, ‘La joguina educativa’, també l’han fet possible 101 voluntaris, la meitat de la Creu Roja i la resta externs.