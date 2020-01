El temporal Glòria té (en principi) les hores comptades, però s’acomiadarà per la porta gran. S’espera que després del breu recés d’aquesta tarda, a partir del vespre la pluja torni a casa nostra i de manera molt intensa.

El Servei Meteorològic de Catalunya, de fet, ha emès un avís per intensitat de pluja, no només per aquest vespre, sinó amb increment d’intensitat a partir de la mitjanit. D’aquesta manera, l’alerta activa se situa a nivell 3 en una escala de 6, fet pel qual s’espera que plogui de manera molt intensa entre la matinada i primera hora de demà. A partir de llavors, l’alerta baixa a 1 sobre 6 fins el migdia.

Em roda de premsa, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha destacat que “encara tenim l’episodi actiu, no ens podem relaxar perquè les properes 24 hores poden ser difícils”. En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania, un cop més, que “continuïn seguint els consells dels serveis d’emergències i seguretat i estiguin atents i amatents a tots els avisos”. “No podem normalitzar la situació perquè ja faci 3 dies que dura”, ha insistit.

🌧 Avís per intensitat de pluja: fins demà a les 13h poden caure més de 20 mm en només 30 minuts. Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent. pic.twitter.com/ftwb8XuOLX — Meteocat (@meteocat) January 22, 2020

De fet, d’entrada s’havia previst que aquest vespre l’episodi anés a la baixa, però un canvi de darrera hora en la previsió ha fet allargar el període de temporal unes hores més. Així, a partir del vespre i nit i durant tota la propera matinada el temporal es reforçarà amb més pluja forta i abundant. Pot tornar-se a repetir l’episodi de tempesta d’aquesta passada matinada.

A Sabadell és previsible que el cabal del riu Ripoll segueixi incrementant, motiu pel qual aquest dimecres ja s’han tancat els diferents accessos.