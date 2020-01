Guanyar o guanyar

No s’hi val a badar. Per segona jornada consecutiva, el Sabadell Nord tornarà aquest diumenge al Municipal de Ca n’Oriac (11.30 h) per enfrontar-se amb el Rubí. Segon assalt en set dies per als de Quico Díaz a casa seva en l’estrena de la segona volta.

Aconseguir els tres punts s’ha convertit en una prioritat després de deixar escapar la victòria la setmana passada davant el Lloret. “Volem començar amb bon peu a diferència del que va passar a Can Rosés. Tenir 25 punts després del partit ens permetria anar amb més tranquil·litat a la doble sortida de Manlleu i Mollet”, comentava Quico Díaz.

Els rubinencs, amb dos punts menys que els sabadellencs, van golejar per 3 a 1 el Sabadell Nord en la jornada inaugural. Díaz va voler treure ferro a aquest resultat en afirmar que “en aquelles alçades, l’equip no estava preparat per competir i sabíem que no aniria bé. Ara les coses són diferents tot i que al davant tindrem un bon equip amb jugadors perillosos”. En la mateixa línia va avisar els seus jugadors que “hem de dominar les dues àrees. No ens podem permetre perdre punts perquè al final de temporada ens en podem penedir”.

El tècnic podrà comptar amb Carlos Raya, provinent del Can Rull RT, un migcampista de qui Díaz va destacar “el seu múscul al mig del camp i el seu joc aeri”. A més, el tècnic recuperarà David López i Marc Martí, dos dels seus jugadors més determinants en el joc després de complir sanció