El Taulí: 4.000 tests del coronavirus en un mes

El laboratori del Taulí ha analitzat en un mes uns 4.000 tests PCR per detectar el coronavirus. Les mostres que analitzen són les del mateix hospital, el complex residencial Sabadell Gent Gran i l’hospital QuirónSalud del Vallès (139). Del total, uns 700 tests s’han fet a professionals del Taulí. De les anàlisis fetes a pacients, el 60% han donat positiu, mentre que en el cas dels treballadors, al voltant d’un 15%. En part, la diferència es deu que “a la primera setmana de l’epidèmia havíem d’acotar molt a qui li fèiem la prova donant preferència als malalts ingressats per la gravetat del seu quadre clínic”, segons apunta el cap de microbiologia de la corporació sanitària, Mateu Espasa. El ritme de treball és d’uns 200 tests diaris, fent-ne excepcionalment durant les 24 hores dels set dies de la setmana. Fora d’aquesta pandèmia, el laboratori sabadellenc feia 20 anàlisis microbiològiques al dia, la qual cosa indica que han multiplicat per 10 la seva feina diària. En part, també, gràcies que de nou treballadors han passat a una quinzena.

1.000 tests ràpids

Aquesta setmana el Taulí ha rebut 1.000 tests ràpids, que permetran incrementar la diagnosi dels pacients que arribin per Urgències. En aquest cas, detecten si la persona ha donat positiu en 15 minuts. Si el test indica que el pacient té la malaltia, el resultat és vàlid, però si dona negatiu s’ha de fer la prova PCR, amb mostres respiratòries del nas i la boca per contrastar-ho.

Les dades indiquen que l’expansió del coronavirus s’ha començat a frenar, la població viu ara la quarta setmana tancada a casa i les ganes de sortir-ne piquen a la porta: el desconfi nament. Perquè sigui possible, però, les administracions i els experts coincideixen que cal tenir una mostra representativa de la incidència de la Covid-19 en la societat i, per tant, els tests de detecció d’aquesta malaltia són l’eina imprescindible per afrontar el nou escenari.

El metge i investigador de la UOC Salvador Macip considera que el més important ara és fer tests cel·lulògics “per veure qui ha passat la malaltia i en teoria és immune al virus i no hauria de tornar a infectar-se”. Una bona forma de fer-ho, apunta l’expert, és amb proves massives a la població, però recorda que ara hi ha una alta demanda mundial que ho difi culta. “No sé si l’oferta serà sufi cient per fer tests a tothom i s’haurà de triar molt bé a qui fer-li”, afegeix. En tot cas, ara per sortir del confinament, aquest metge apunta que “és important monitorar els casos que hi hagi i aïllar-los”, per la qual cosa els tests són indispensables per detectar-los.

Primer, els sanitaris

Macip aposta perquè en primer lloc es faci el test als professionals sanitaris, ja que “són la principal població de risc, els que s’infecten més perquè estan tot el dia amb malalts. I si ells estan infectats i no ho saben, poden propagar el virus moltíssim estant tot el dia veient persones”.

L’investigador aposta perquè el test es faci a aquest collectiu “repetidament i constantment”, tenint en compte que hi ha una fase inicial del virus en què no dona símptomes però es pot contagiar altres persones. Tot i l’optimisme dels darrers dies, Macip recorda que el desconfinament s’haurà de fer d’una forma gradual, atenent possibles rebrots i augura que “no estarem tranquils fi ns que hi hagi immunitat de grup amb la malaltia”. La Generalitat de Catalunya ha encarregat un estudi de cribratge pel qual es faran 17.000 tests per poder fer una aproximació al nombre real de casos positius. Tanmateix, el Ministeri de Sanitat vol fer el test a unes 30.000 famílies espanyoles, 4.400 de la província de Barcelona, per saber l’abast de la infecció per la Covid-19 entre la població.

