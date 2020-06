Interrupció

El pròxim dilluns 15 de juny farà un any que el govern de Marta Farrés va iniciar el seu camí de la mà de Marta Morell (Podem) gràcies al qual van batejar com a Pacte de la Concòrdia.365 dies després és complicat fer un balanç de la gestió municipal. Després d’uns primers mesos de presa de contacte amb la maquinària municipal, va arribar el moment decisiu: l’aprovació del pressupost, que havia de marcar les línies estratègiques del nou executiu local.

L’aritmètica del ple va obligar a prorrogar els comptes fins a la sessió del març, en què es van aprovar inicialment. I just en aquest moment que havia d’arrencar tot, va arribar una pandèmia mundial que va paralitzar Sabadell, Catalunya, Espanya i el món. Gairebé tres mesos dels dotze de mandat marcats per una crisi en què l’acció de les administracions locals ha quedat relegada a un segon terme. Malgrat això, el govern municipal va impulsar un pla de xoc amb 300 mesures per recuperar l’activitat econòmica i social. I estem en aquest punt. Les prioritats han canviat. Potser ara que tothom està al mateix nivell d’impacte, és l’oportunitat perquè Sabadell avanci posicions amb unió i diàleg. D’això s’hauria d’encarregar el Pacte de Ciutat.

