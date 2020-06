Els pastissers auguren un augment de vendes de coques per Sant Joan

Si bé les alarmes es van encendre entre els pastissers pel Dilluns de Pasqua i la possibilitat que les Mones quedessin en un segon terme, el final de l’estat d’alarma ha animat la venda de coques. “Esperem un creixement de vendes del 15% respecte l’any passat”, explica Ramon Bosser, d’Art Bo.

Com és tradició, la que més es preveu vendre enguany és la de crema, seguida de la de fruita confitada, que té tants amants com detractors. Pel que fa a preus, no s’experimenten augments: “Ens hem ajustat i hem fet una sola mida, la gran, per 10 euros, i 15 si és de crema”, explica María José García, de la pastisseria Genescà.

A Valero s’ha optat per dues mides, però sempre per compartir, que van dels 12 als 22 euros: “Preveiem que molta gent es quedarà a Sabadell perquè Sant Joan cau en dimecres i segurament no marxaran a segones residències”, apunta Esteve Corsellas, director general.

A nivell català, els pastissers veuen amb “optimisme i il·lusió” el Sant Joan 2020. “Preveiem un augment d’entre l’1% i el 3%”, comenta Lluís Costa, propietari de la pastisseria Vallflorida de Sant Esteve de Palautordera.

Enguany proposen una coca de mida i preu més reduïts, per adaptar-se a les revetlles de petit format. Tot i que les varietats de fruita, pinyons i crema tornaran a ser les protagonistes, també destaquen les farcides de trufa, nata, tiramisú o compotes. S’estima que cada família es gastarà entre 15 i 35 euros i que es consolidaran les comandes per Internet i les entregues a domicili que “ja van salvar la Pasqua”.

Creixen les comandes per Internet

Costa assegura que igual que ha succeït en d’altres sectors, el confinament i la Covid-19 han animat moltes pastisseries a fer un salt digital. “Hem après a esprémer al màxim les noves tecnologies i les xarxes socials per ensenyar als clients el que podem fer”, explica. En aquest sentit, indica que aquest Sant Joan ha servit per consolidar les comandes en línia i l’entrega a domicili. “Gent que mai havia vingut a la botiga està comprant per Internet”, subratlla el pastisser, que recorda que aquest sistema “ja va salvar la Pasqua”.

