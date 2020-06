El post-Covid anima la venda de petards

Sant Joan s’ha convertit en la primera festa després del confinament, i després de tres mesos d’estat d’alarma, hi ha ganes d’alegries. Això es nota en la venda dels productes tradicions d’aquesta festivitat, uns dels quals són els productes pirotècnics, que veuen com l’estat d’alarma ha caigut en el millor moment.

Tot i que han hagut de compactar els dies de venda al públic, el sector se les ha empescat per fer les cues més àgils, obrint per primer cop un servei de comandes per Internet. “No podem dur els petards a casa, però sí que oferim que puguin fer la compra des d’allà, en família, i recollir-la de manera àgil al taulell”, explica Sandra Córcoles, de Petards 4×4.

La previsió és que la venda es mantingui respecte altres anys, i que s’intensifiqui en les darreres hores abans de la revetlla. “La gent acostuma a anar tard, a últim moment”, reconeix Neus Cunillera, representant de La Gironina.

Encara que el volum de vendes es preveuen igual que en anteriors campanyes, el sector lamenta que l’impacte de la Covid-19 ha arribat en un moment d’auge per a ells. “La suspensió de les Falles ha fet que tot el producte que teníem repartit però no venut no hagi tingut sortida, i a això se li suma el fet que s’han suspès les festes majors de la majoria de municipis de juny a setembre”, lamenta Cunillera, que apunta que aquest any el 60% de la facturació s’ha perdut.

“Hi ha ajuntaments, com el de Sabadell, que mantenen el castell de focs, però d’altres directament l’han cancel·lat, i hi ha solucions que es podrien aplicar perquè, per exemple, en zones planes on hi ha diversos municipis, es puguin fer un sol castell que es puguin veure des de diversos termes municipals”, considera Cunillera. La pólvora de les festes majors, però, no es concentra només en els castells d’obertura o tancament, també en el material dels diables, que també s’ha vist afectat.

Així, la previsió que fa el sector és que de mitjana cada família es gasti uns 40 euros en material pirotècnic, com és el cas de La Gironina. “Sí que notem que la gent aquest any ja ve més organitzada, miren què volen comprar des de casa, i que s’han repartit amb els amics o la família qui compra què”, detalla Cunillera.

Productes locals i solidaritat

Com en altres sectors, en el de la pirotècnia també s’han preparat lots per sa sanitaris: “Hem fet un sorteig per Instagram per aquells serveis essencials que han estat treballant durant la pandèmia, amb lots de regal valorats en 49 euros”, explica Corcóles. A banda, Petards 4×4 manté aquest any alguns dels seus productes propis dedicats a la Torre de l’Aigua, el Mercat Central o les Bruixes del Nord, entre altres.

També s’ha optat per lots més econòmics, pensats, sobretot, per aquelles famílies que creuen una situació difícil, ja sigui perquè la pandèmia els ha deixat a l’atur o perquè l’empresa on treballen han aplicat un ERTO. “Tenim lots de 5 euros, pensats perquè els nens, que han estat dels més afectats pel confinament, puguin tenir els petards bàsics per poder passar la nit amb la família o els amics”, explica Córcoles.

A més, en aquesta ocasió, a més, s’ha volgut acompanyar el centre d’Esports Sabadell, amb lots especials per als seguidors, amb productes amb els colors de l’equip, i estan orientats a donar suport als jugadors amb la mirada posada al play-off d’ascens.

