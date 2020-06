Recels de Sabadell davant de quedar absorbida en una Gran Barcelona

[Per Albert Acín i Albert Segura]

Una gran regió de Barcelona amb 164 municipis i set comarques, Sabadell i el Vallès Occidental incloses. Aquesta és la proposta de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el marc de Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030, un pla estratègic que pretén expandir l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). I té un nom provisional: Regió Metropolitana de Barcelona.

La proposta d’una Gran Barcelona ja és en mans de l’Ajuntament de Sabadell, que d’entrada ho veu amb bons ulls però demana cautela. “Sempre hem dit que Barcelona no és el nostre enemic i hem de fer sinergies”, exposa l’alcaldessa, Marta Farrés, que no obstant això ja avisa que la capital catalana “no ha d’imposar el seu criteri” i que el Vallès i Sabadell “han de tenir vot”.

La idea d’aglutinar una Gran Barcelona –conformada per 5 milions d’habitants– sota una entitat supramunicipal no és nova. L’elecció directa d’un alcalde per l’Àrea Metropolitana i ajuntar l’àmbit de la futura B-40 han estat algunes opcions que s’havien plantejat fins ara més enllà de l’entitat actual, que ja té àmplies competències en mobilitat, planificació territorial i urbanisme, gestió de residus i de serveis bàsics, entre d’altres. Cap d’elles fins ara ha acabat a bon port.

L’aposta passa pel Gran Vallès

Per a molts, com Fem Vallès –entitat que també integra Via Vallès–, la prioritat segueix sent la creació d’una Àrea Vallès. En aquest sentit, creuen que la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) és clarament insuficient i pensada des d’una visió centralista des de Barcelona. El portaveu de l’entitat, Manel Larrosa, considera que es tracta d’una perspectiva que deixa Sabadell i la seva àrea en una perifèria: “És un tema on primer se situa Barcelona, després l’Àrea Metropolitana i després, la resta, és esperpèntic”, afegeix Larrosa. És per això que reclama que es reconegui el pes del Vallès: “Compta amb 1.300.000 habitants, i la ciutat de Barcelona 1.600.000, hem de ser tinguts en compte”, assegura, tot lamentant que “ha estat impossible parlar amb l’Ajuntament de Barcelona”. Larrosa també critica les formes de la reunió, en què es va comptar només amb la presència dels alcaldes de Mataró, Granollers i Terrassa.

El president del Gremi de Fabricants, Ramon Alberich, expressa els seus dubtes sobre les dimensions de la regió proposada i la incompatibilitat amb la Generalitat. “No ho acabo de veure. Amb més de 5 milions d’habitants, el nou ens s’aproparia més al Govern de Catalunya que al d’un conjunt de ciutats”, assenyala Alberich. Creu, en aquesta línia, que pel que fa al model econòmic hi ha més en comú entre els municipis de dins del Vallès, que entre un Vallès “industrial” i una Barcelona “turística”.

I la dinàmica empresarial vallesana s’expressa també en una mobilitat singular: segons el Pla de Mobilitat del Vallès, hi ha més moviments dins de la comarca (845.000 trajectes diaris, dels quals un 13% són amb transport públic) que entre el Vallès i Barcelona (580.000 euros, 43% en transport públic). Per això, des de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), el seu portaveu vallesà, Marc Taulats, insisteix que cal una entitat vallesana pròpia “que planifiqui i gestioni amb competències” el transport públic dels dos vallesos. Del Gran Vallès.

