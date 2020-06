Adeu a Lluís Generó

[Obituari de Miquel Ruiz]

Avui ens hem aixecat a cop d’una notícia esperada i amarga, pels efectes que té la mort d’una persona amb qui hem conviscut moltes hores de la nostra vida, n’estàvem pendents, ho sabíem, però quan es produeix el fet, alguna cosa es desploma per dins, que transporta a un estat de final de l’últim capítol de tots.

He tingut la sort i l’oportunitat en les últimes trobades que hem tingut de poder anar-te explicant pausadament i sense presses el que ha significat per mi col·laborar a l’empresa, que tu tossudament vas posar en marxa ara fa ja 56 anys, tu vas confiar en mi i jo en tu, i aquesta confiança va transcendir més enllà dels interessos comercials, jo vaig anar guanyant amics de casa teva, la Rosalia, la Núria, i cadascun dels teus vuit fills, un per un, una per una, que amb més o menys freqüència anem mantenint la flama d’una relació purament humana i històrica de primer nivell. Avui, amic, tristament et dic adeu, i molt el gust d’haver-te conegut, d’haver passat amb tu molts moments i de tots colors, moltes alegries i algunes discrepàncies, però molt content de com m’han anat les coses sota el paraigua de la teva direcció de Yerse, quasi res he pogut aprendre de tu, ja que la teva personalitat ha estat sempre imprevisible, inimitable i de vegades desconcertant, però m’has deixat una petjada tan inesborrable com entranyable, i, com deia abans, molt afecta entre els teus més propers i estimats. Amb tot el cor t’abraço Lluís, i et desitjo el millor en aquest viatge que has emprès a partir d’avui.

