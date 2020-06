Es trenca la Taula de Crisi de partits polítics per gestionar els efectes del coronavirus a Castellar

L’acord de municipi per tal d’afrontar a curt, mitjà i llarg termini les conseqüències socials i econòmiques de l’actual emergència sanitària es trenca a Castellar del Vallès. La Taula de Crisi ha estat abandonada per la CUP, després de retreure a l’equip de Govern (Som de Castellar-PSC), que té majoria absoluta, d’actuar d’esquena a la resta de partits polítics que formen part del pacte. L’acusen de no tenir voluntat “d’obrir un espai real de debat amb l’oposició” i “d’actuar de cara a la galeria”.

Publicitat

El detonant de la sortida de la Taula de Crisi ha estat la despesa municipal destinada a un homenatge per a les víctimes del coronavirus a la vila, que ha generat malestar a l’oposició pel seu cost i per no haver-ne consultat la compra. Es tracta d’una alzina surera de tres tones i vuit metres d’alçada que ha estat plantada al Parc de Colobrers. El seu cost, inclòs el transport, ha estat de 10.000 euros, aproximadament.

Publicitat