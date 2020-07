20 anys del Sabadell que va ser plató de TV3

[Per Albert Segura i Ander Zurimendi]

Aquest divendres, 10 de juliol, farà tot just 20 anys que es va emetre el darrer episodi que va tenir tot Catalunya pendent de Sabadell durant les sobretaules dels migdies. TV3 va convertir Sabadell en un autèntic plató, on les torres de l’Eix Macià, l’aeroport i el Centre s’esmunyien cada tarda a les cases de tots els catalans a través del serial del moment: Laberint d’Ombres.

Salvador Borés (Marc Cartes) i Gemma Aymerich (Montse Germán) es convertien en dos sabadellencs més passejant pels carrers del Sabadell finals dels anys 90, on assassinats, amor i el tràfec empresarial es donaven la mà en la combinació perfecta per tenir els espectadors entretinguts, centrant el nucli dels negocis en ALA Transports, una empresa local que se suposava que era un dels estàndards de l’economia sabadellenca de l’època.

Era ben habitual veure el muntatge per rodar escenes a l’aire lliure arreu de la ciutat, en zones, per exemple, com el carrer dels Filadors, a la Creu Alta. La proximitat dels actors es feia notar, en alguns casos perquè en aquell moment no era habitual viure l’èxit de la petita pantalla amb tanta intensitat i a escala local.

També la careta d’entrada es convertia en una targeta de presentació de la ciutat, amb imatges aèries d’arreu. La sèrie, però, prenia el relleu de les tardes de la televisió pública catalana del gran èxit Nissaga de Poder, cosa bona, perquè venia de consolidar una massa d’espectadors fidels, però exposant-se a les sempre esperades crítiques.

I no només havia estat rodada a Sabadell: la protagonista Montse Germán i el secundari Jordi Boixaderas són actors de la ciutat. A més, l’escriptor Jaume Ribera va treballar en la bíblia (trama inicial), mentre que Anna Fité va ser una de les guionistes. “Va ser molt xulo que les localitzacions fossin de la nostra ciutat!”, recorda Fité.

