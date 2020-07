Mor un motorista al caure a la C-58 des de la rotonda alçada a Sabadell

Un motorista va morir divendres a la tarda a l'autopista C-58, al seu pas per Sabadell. Segons informa el Servei Català de Trànsit, els fets van passar a les 18.59 h al punt quilomètric 11.

Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va patir una sortida de via i va caure des de la rotonda aèria que uneix el Turó de Sant Pau amb el polígon de Sant Pau de Riu-sec, en sentit Manresa. Com a conseqüència de l’accident, el motorista va morir.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 54 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

