La Catalunya distòpica d’Anthony Corey

Anthony Corey (1997), fill del barri de Can Rull, s’ha significat amb la lluita LGBT, la defensa dels drets dels refugiats i el moviment independentista. I de l’activisme polític, Corey també passa ara a l’escriptura. Concretament a la novel·la distòpica, gènere en el qual s’emmarca la seva Catalunya XXI: Pau i guerra. “Tenim multitud de llibres del Procés, però no pas des de la hipòtesi”, explica Corey. I quina és la seva? Doncs avançar com seria una República catalana independent, 20 anys després de la seva proclamació.

I han arribat a problemes (reptes?) que enfronten avui dia: el canvi climàtic, les guerres, la fam, el crim organitzat… “Si no fem les coses, podria ser pitjor”, sosté Corey. “Els personatges hauran de gestionar quin camí seguir. I tant la societat com els seus dirigents poden perjudicar la imatge que es té de la República”, exposa el jove sabadellenc. “Perquè la independència és una eina en si mateixa, però cal actuar sota l’ètica i la moral”.

Corey no podrà presentar avui la seva novel·la, donades les restriccions per la Covid-19. Però sembla que tindrà futur: ja té en marxa la seva tercera novel·la, que està escrivint a partir d’un escenari postapocalíptic.

* Anthony Corey Sabadell, 1997 (gènere: distopia)

