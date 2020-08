Dues defuncions més de pacients hospitalitzats amb Covid al Taulí

Durant el dijous, es van produir dues defuncions més de pacients ingressats al Parc Taulí per Covid-19. Després de dos mesos sense que se'n produís cap, durant l'agost se n'han comptabilitzat 6. Des de l'inici de la pandèmia, en són 372.

Paral·lelament, respecte a l'inici de mes, el nombre d'hospitalitzacions de pacients amb coronavirus a l'hospital de Sabadell s'ha multiplicat per dos. Hi ha 44 pacients ingressats, quan a principis d'agost n'eren 22. Actualment, a l'UCI hi ha 7 persones pel virus.

Per altra banda, ahir es van efectuar 7 nous ingressos per Covid al Taulí. També es van efectuar 3 nous diagnòstics, sense que requerissin hospitalització.

La planta 8 del Taulí, sense visites

L'hospital es readapta. A l’Edifici Taulí, des d’aquesta setmana, ja no es poden realitzar visites als familiars ingressats a la planta 8, ja que ha passat a considerar-se zona Covid. Amb aquesta mesura, que restringeix el pas, ja hi ha sis espais diferents de l’hospital on no s’admeten visites: la planta 9, les Urgències, l’Edifici VII Centenari i el de l’Albada. L’objectiu de la mesura, vigent des del 6 d’agost, és garantir la seguretat de les persones ateses, així com dels visitants.

En qualsevol cas, el Parc Taulí vol garantir el seguiment dels familiars ingressats i, a través de l’equip assistencial, es posa en contacte de manera individualitzada per assegurar la comunicació.

