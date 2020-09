El Teatre Principal i La Faràndula reobren a finals de setembre amb un 66% d'aforament

Després d'una gran aturada a causa de la Covid-19, el Teatre Principal i La Faràndula reprenen la seva programació estable l'última setmana de setembre. Seguint les instruccions del PROCICAT, ho faran, però, amb un aforament limitat a un màxim del 66%. "Es podran comprar entrades per nuclis de convivència –parelles o famílies– per tal que puguin seure junts", ha explicat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. "Tot i així, sempre hi haurà butaques lliures entre grups". Per això, en el cas més òptim, la venda d'entrades podria assignar fins a dos terços de l'aforament total.

Programació de La Faràndula

La primera de les propostes, el 25 de setembre al Teatre La Faràndula, serà el concert Carmina Burana a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i el Cor Jove de l’Orfeó Català. Aquesta cantata escènica de Carl Orff comptarà amb la participació de la soprano Alicia Amo, del tenor Beñat Egiarte i del baríton Toni Marsol.

Així mateix, el 3 d'octubre La Faràndula acollirà la 15a edició del Certamen Coreogràfic. I per tancar el mes d’octubre, el dia 30, Ovella Xao s'acomiadarà del públic sabadellenc amb el concert Xao, Ovella, tancant una etapa de sis anys i tres discos editats.

Programació al Teatre Principal

El Principal arrenca el 3 d'octubre amb Las Migas, que celebren els 15 anys de la formació i presentaran el nou treball Empatía.

El 9 d’octubre arriba l'obra teatral Els Brugarol, escrit pel sabadellenc Ramon Madaula. Els protagonistes són Jaume Madaula, també sabadellenc, i Estel Solé (tots dos, dirigits per Mònica Bofill). Una comèdia que tracta amb humor els temes de la família i la tradició, i els canvis que comporta el relleu generacional en el si familiar.

L’11 d’octubre, l’OSV presentarà el concert Mozart a Praga, que es va haver de suspendre la temporada passada per la pandèmia. La concertino violinista Birgit Kolar tripularà l’orquestra amb tres conegudíssimes peces del compositor vienès W. A. Mozart: l’Obertura de Don Giovanni, el Concert per a violí i orquestra núm. 5, en La major, i la Simfonia núm. 38, en Re major, KV 504, Praga. El 16 d’octubre serà el torn de la música de cambra al Teatre Principal, amb un concert del Quartet Calders, que oferiran obres de Haydn i Brahms.

El 18 d’octubre és el torn del teatre musical, amb T’estimo si he begut, una coproducció de Dagoll Dagom, T de Teatre i La Brutal. Tres de les més importants productores d’aquest país han creat un espectacle que adapta els contes d’Empar Moliner sobre l’apassionant món de la parella. Dirigit per David Selvas, amb música original d’Andreu Gallent, l’interpreten Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca, acompanyades de David Bagés, Ernest Villegas i la sabadellenca Mercè Martínez.

Per la seva banda, els Amics de l’Òpera de Sabadell comencen la temporada operística amb la conegudíssima La flauta màgica de Mozart el 21, 23 i 25 d’octubre, muntatge que es combinarà amb la versió protagonitzada pels joves talents de l’Escola d’Òpera els dies 22 i 24.

