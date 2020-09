L’aquelarre de la música en viu

El pati de la Casa Duran va acollir diumenge fins a 12 hores d’actuacions en 12 concerts diferents, en el marc d’un Cultura Fest SBD adreçat al jovent. Va ser tot un aquelarre musical per reivindicar que les bandes juvenils segueixen al peu del canó. Els protagonistes? Gerard Idea, Oriol Sabaté, AniTram, Bea Boronat, Adriana Garcia, Max Ballesté, Kei.Koo, Claudia Prat, Vibra Sound, Jordi Sarabia, Sergi Music_02 i Name Out.