Dos menors, darrere una vintena de robatoris en vehicles a Campoamor

Rebentaven els vidres dels cotxes i s'emportaven tot el que trobaven al seu interior. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat al barri de Campoamor (Sabadell) després de cometre 23 robatoris en vehicles en una sola nit. Els nois van ser enxampats per la policia catalana just després d'efectuar la cadena de sustraccions. Els agents van trobar els menors amb les mans plenes de sang que sortia de diverses ferides recents i brutes, després de ser alertats pels veïns.

Cap a les dues de la matinada, els Mossos van rebre l'avís referent a dos nois joves que estaven trencant vidres i retrovisors de diversos cotxes aparcats en les proximitats del carrer Leonardo da Vinci. La policia va identificar-los gràcies a les descripcions facilitades per testimonis. Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana van comprovar després que una vintena de vehicles estaven danyats i tenien el seu interior regirat.

Arran d’aquests indicis, els patrulles van detenir els dos menors per un presumpte delicte danys i per robatori amb força. Els dos menors han declarat a dependències policials i han quedat sense efecte després d’informar a la Fiscalia de Menors. La investigació continua oberta a l’espera de rebre denuncies dels diferents propietaris dels vehicles.

Des dels Mossos d'Esquadra, recorden que cal prendre tota una sèrie de precaucions per evitar delictes dins del vehicle. Demanen no deixar res de valor dins del vehicle i ocultar els altaveus i els equips de música. Així mateix, la policia catalana recomana instal·lar una alarma al vehicle i estacionar si és possible en zones il·luminades. Davant de qualsevol actitud sospitosa, s'ha de trucar a la policia.

