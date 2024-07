Lamine Yamal, d’Olímpia a la final de l’Eurocopa en menys d’un any i mig

La selecció espanyola de futbol va aconseguir aquest dimarts la classificació per a la final de l’Eurocopa després d’imposar-se a França per 2 a 1. Uns dels jugadors més destacats de l’enfrontament i del torneig és Lamine Yamal. L’extrem espluguenc va anotar un autèntic golàs que va suposar el momentani empat a 1 i, al final del partit, va rebre el trofeu com a MVP. Amb només 16 anys, és un dels jugadors més prometedors del futbol mundial i, fa molt poc, el vam poder gaudir a Sabadell.

Lamine Yamal va formar part de l’equip que el febrer del 2023 es va imposar al juvenil del Centre d’Esports a Olímpia (0-1) en un partit molt igualat que va decantar una acció del mateix Yamal a les acaballes. En aquell moment, l’entrenador del juvenil arlequinat era Edu San José que tot just complia el seu quart enfrontament al capdavant de l’equip. “Vam fer un partit bastant bo amb una pressió a l’home que ens va permetre que no li arribessin gaires pilotes en avantatge. De fet, l’única que va poder rebre per a encarar va fer la jugada que va acabar en el gol en pròpia”, recorda.

Tot just tenia quinze anys i ja començava a despertar l’atenció dels seguidors del futbol. No obstant això, el creixement ha sorprès fins i tot als que ja el coneixien. “Encara estava en edat cadet i ja era el jugador més diferencial de la Divisió d’Honor Juvenil. Tots sabíem que acabaria marcant diferències a primera, però no ens esperàvem que anés tan de pressa. Al món del futbol tot va molt ràpid i sembla que hagi passat un món” , recorda.

Com a curiositat, Edu San José es va enfrontar a Messi com a jugador quan l’argentí era juvenil de primer any i recorda similituds entre ambdós. “En qüestió de ser diferencials i per posició, eren similars. Sí que Lamine era molt més físic i ja se li veia cos de futbolista. Messi era més petit i habilidós i, de fet, costava més imaginar-se’l al futbol professional”, admet. El tècnic, això sí, reconeix que sempre podrà dir que es va enfrontar al millor jugador de tots els temps i a un que va camí de fer història. “És un record que queda per sempre”.