Les notícies destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem les notícies més destacades d’avui al Diari.

El Servei de Mediació de l’Ajuntament de Sabadell ha hagut d’intervenir en set casos relacionats amb l’àmbit escolar aquest curs. Tres de les situacions s’han donat per episodis d’assetjament o bullying. Recentment, la Unitat d’Atenció als Alumnes en Situació de Violència va advertir que de mitjana es produeixen 15 casos d’assetjament escolar cada dia al teixit d’escoles catalanes.

L’any passat van néixer 1.641 infants a Sabadell -817 nens i 824 nenes-, segons les darreres dades publicades per l’Idescat. Són 39 naixements menys que l’any anterior, i 489 menys que fa una dècada, malgrat que la població a la ciutat ha augmentat en més de 10.000 persones en aquest període. Com s’ha d’interpretar aquesta caiguda de la natalitat a casa nostra?

L’oposició d’esquerres de Sabadell –ERC, Crida i En Comú Podem– exigeix retallar la despesa dels viatges del Govern municipal, després que sortís a la llum que l’Ajuntament s’havia gastat 3.351 euros en tres desplaçaments de l’alcaldessa, Marta Farrés, amb regidors de l’executiu del PSC i Junts. Els grups es plantegen convocar un ple monogràfic sobre les partides destinades a aquesta finalitat, mentre el Govern defensa que tots els trasllats “són transparents”.

Un home va morir dijous al matí en un dels camins de pujada a la Mola, en un cas que s’està investigant per esclarir les causes del tràgic succés. Els Bombers van rebre l’avís poc abans de les 10 del matí després que un testimoni trobés la víctima estesa a terra, en un lloc inaccessible per a vehicles.

Froi Leal i Marc Marruecos, Marru, seran els dos únics jugadors de la passada temporada que continuaran a Segona Federació. El porter ja ha signat el contracte de renovació mentre amb el davanter existeix un principi d’acord i només falta la confirmació oficial per part del club.