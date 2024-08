El nombre de treballadors al Vallès escala un 5,7%

[Laura Massallé]

El Vallès Occidental va tancar l’any passat amb un augment anual d’un 5,7% en el nombre de llocs de treball, més que doblant el creixement experimentat al conjunt de la demarcació de Barcelona, que va ser d’un 2,5%. Així es desprèn de l’Informe econòmic local de la província de Barcelona 2024, publicat recentment per la Diputació i que analitza les dades de l’any 2023. És l’indicador socioeconòmic que va viure una embranzida més accentuada, impulsat, en bona part, per canvis administratius.

Segons recull l’estudi, el 2023 va acabar amb 426.910 llocs de treball al Vallès Occidental (és a dir, treballadors de les empreses de la comarca, hi resideixin o no), que són 23.120 més que un any enrere, dels que més de 13.000 són deguts a canvis administratius en l’adscripció dels centres de cotització, i no pas a un augment real dels llocs de treball. En qualsevol cas, l’augment és del 5,7%, encapçalant el creixement entre totes les comarques barcelonines. La modalitat de treball assalariat és la que ha impulsat aquest creixement, ja que augmenta el 6,7%, mentre que la modalitat de treball autònom registra un lleuger augment (0,4%).

El nombre de llocs de treball va augmentar en 53 subsectors d’activitat a la comarca sent els més destacats les indústries de productes alimentaris (845), els serveis de menjar i begudes (1.015) i el comerç al detall (13.660, a causa de canvis administratius). Contràriament, 24 subsectors en van perdre, especialment els serveis a edificis i de jardineria (-910).

L’increment més gran, a Sabadell

La variació interanual de llocs de treball va ser positiva a 17 municipis de la comarca, amb especial incidència a Sant Quirze del Vallès (5,4%), Viladecavalls (8,6%) i Terrassa (19,8%, a causa dels canvis administratius abans esmentats). Però els increments més grans es van produir a Sabadell i Terrassa. Aquest darrer any, només dos municipis van registrar una caiguda dels llocs de treball, concretament Sant Llorenç Savall (-1,3%) i Matadepera (-6,5%).

Ara bé, la intensitat en el creixement de llocs de treball no es va traslladar en un increment tan intens en el nombre d’empreses (comptes de cotització). Se’n comptabilitzen 26 més que un any abans, la qual cosa representa un augment del 0,1%, lleugerament per sota del conjunt de la província (0,3%). Així, el 2023 va acabar amb 25.382 empreses localitzades a la comarca. Entre els subsectors d’activitat que creixen destaquen les activitats immobiliàries (30) i transport terrestre i per canonades (41). En la banda contrària trobem les davallades de les activitats especialitzades de la construcció (-20) i el comerç al detall (-72).

Segons el Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics el Vallès Occidental aplega el 16,4% (16.076) de les societats mercantils de les comarques barcelonines i el 18,4% (64.009 milions d’euros) del volum de negoci. És una comarca amb una gran diversificació del teixit empresarial; els cinc primers sectors per volum de negoci apleguen el 38,9% de la facturació total. Per la seva banda, la població ocupada resident al Vallès Occidental va créixer el 2023 un 2,5%, un increment similar al del conjunt de la demarcació (2,4%) i el nombre d’aturats registrats va caure un 1,7% (a Barcelona, un 0,0%). La taxa d’atur es va reduir, situant-se en el 9,6%, valor per sobre de la taxa provincial (9,1%).

A l’informe es destaca que l’activitat turística al Vallès a experimentar el 2023 un increment significatiu, tant de l’oferta com de la demanda, augmentant la recaptació tributària un 22%.