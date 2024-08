Per la Laura, botiguera, comprar és un acte polític

La Laura Vicens és botiguera al Rodal Proximitat, on celebren el seu sisè aniversari fent un gran salt, ja que el juliol van canviar de local. En les seves paraules: “Aquest canvi no s’origina perquè vulguem augmentar els nostres ingressos sinó perquè volem arribar a més gent de la ciutat”. Parlant de la filosofia del Rodal, que és cooperativa de consum, destaca valors com l’organització horitzontal, la sobirania alimentària i un element clau com és l’agroecologia.

“Comprar és un acte polític”

Profunditzant en aquest concepte recalca: “L’agroecologia és molt més que l’ecologia, volem que el producte compleixi altres valors tret de la manca de químics. Com l’equilibri amb la terra, respectar els petits productors, la proximitat amb el proveïdor i defensar el treball just de qui col·labora amb nosaltres”. Quan la Laura va començar ella no tenia cap relació amb el món del comerç ni del camp, però sí que feia anys que estava conscienciada amb els temes d’alimentació i compra justa. “Comprar és un acte polític”, diu ella. Comenta que tot i que aquesta frase ja és un clàssic en aquests entorns no per això perd un gram de veritat.

“Som tres-centes famílies que formem part d’aquesta cooperativa”

“Volia un canvi en la meva feina i veient com aquest projecte començava vaig decidir arriscar-me. Al principi tot anava molt lentament, però amb el temps la feina s’ha incrementat exponencialment”. Destaca la relació estreta que hi ha amb els clients del Rodal: “Tu saps la seva vida i ells coneixen la teva, som tres-centes famílies que formem part d’aquesta cooperativa com a socis i sòcies”. La Laura no recorda quan va iniciar aquesta conscienciació ecològica i social que l’ha portat fins aquí, diu: “Va ser molt a poc a poc. És un procés que no saps fins a on et pot portar”.

Qualsevol petita passa serà genial i tothom és benvingut al Rodal

En relació amb aquelles persones amb inquietuds i interessos que s’alineen amb el Rodal, però que encara no han decidit canviar la seva manera de viure per una de més sostenible i respectuosa, comenta: “Jo sempre dic que s’ha de fer a poc a poc. Entre els clients del rodal hi ha gent que porta trenta anys totalment conscienciada i d’altres que just ara comencen, certes persones es fan veganes d’un dia a l’altre, jo crec que això és molt difícil. Tenim clients que compren només fruita i verdura ecològica i aquest ja és un gran pas. També depèn de quina és la teva preocupació: el negoci de proximitat, el respecte al pagès, els animals, l’ús de químics… Qualsevol petita passa serà genial i tothom és benvingut al Rodal”.